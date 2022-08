Excelenta analiză a jurnalistului și autorului britanic Tim Marshall despre cum Putin redesenează Cortina de Fier Razboiul dezvaluie multe lucruri, mai ales tragice. Printre acestea se numara modul in care geografia continua sa aiba puterea de a provoca conflicte și de a influența atat modul in care sunt luptate, cat și consecințele lor teribile. Conflictul dintre Ucraina și Rusia iși ia acum locul intr-un panteon sumbru de exemple. Intre Rusia și restul Europei se afla Munții Carpați. Al treilea lanț muntos ca lungime al Europei se ridica in sudul Poloniei și se leagana spre sud intr-un arc inainte de a se extinde in Romania. Dupa aceea, pamantul plat coboara pana la Marea Neagra. De-a lungul istoriei, daca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

