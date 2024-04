Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele polonez a declarat luni ca Polonia este gata sa gazduiasca arme nucleare pe teritoriul sau, daca NATO, din care Polonia face parte, decide sa isi intareasca flancul estic, in fata desfasurarii de catre Rusia de noi arme in exclava sa Kaliningrad si in Republica Belarus vecina.

- Polonia "intarește" granița cu Republica Belarus cu militari, a comunicat ministrul apararii al Poloniei, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, relateaza agenția de presa PAP, preluata de Rosbalt, informeaza Rador Radio Romania. Potrivit afirmațiilor acestuia, trupe suplimentare vor fi trimise in voievodatele…

- Premierul polonez Donald Tusk a condamnat sambata cu fermitate „atacul brutal” comis vineri seara la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 133 de morti, exprimandu-si in acelasi timp speranta ca acesta sa nu devina „un pretext” pentru o „escaladare a violentei”, relateaza AFP. „Polonia condamna cu…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia este pregatita din punct de vedere tehnic pentru un razboi nuclear, iar daca SUA trimite trupe in Ucraina – Moscova va considera acest lucru o “escaladare semnificativa”. “Din punct de vedere tehnico-militar, suntem cu siguranța pregatiți.…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Ionel Bogdan, a anuntat, joi, ca a discutat cu ambasadorul Poloniei la Bucuresti, Pawe³ Soloch, despre posibilitatea ca operatorul aerian din aceasta tara, LOT, sa efectueze curse de pe Aeroportul International Maramures (AIM). ‘Am discutat despre o…

- Generalul Jaroslaw Kraszewski a declarat in presa poloneza, ca, daca Varșovia ar avea arme nucleare, ar descuraja o eventuala agresiune, deoarece „cei care poseda capacitați nucleare au un nivel foarte ridicat de securitate”, relateaza Newsweek.Generalul polonez a fost intrebat despre un articol din…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus jurnalistului american conservator Tucker Carlson, intr-un lung interviu difuzat joi, ca o infrangere pentru Rusia in Ucraina este "imposibila". In acest mesaj de peste doua ore la adresa Americii si Occidentului, presedintele rus a mai spus ca exclude ideea…