EXATLON ROMANIA Conflict GRAV între "Războinici". De la ce a pornit scandalul VIDEO EXATLON ROMANIA. Ionuț a primit un mesaj de la fostul sau cumnat, in care i se spunea ca cineva din echipa il vorbește de rau. Acel cineva era Alex. "Știu ca nu ma halești!", i-a spus direct Ionuț, care a precizat ca nu vrea sa discute cu el despre aceste lucruri, pentru a nu strica ziua. EXATLON ROMANIA. S-a aflat adevarul abia dupa ce a iesit din concurs: "Am dormit impreuna..." EXATLON ROMANIA. La jocul bonus, Alex s-a certat cu Ionuț și cu Ștefan din cauza Roxanei. El i-a acuzat pe cei doi ca pun presiune pe Roxana. Degeaba a incercat Ștefan sa ii spuna ca doar o incurajeaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

