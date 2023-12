Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri din Targu Mureș, banuiți pentru furt din locuința, au fost reținuți in urma a doua mandate de percheziție a locuințelor, dupa ce polițiștii mureșeni au fost alertați de faptul ca doi indivizi ar fi patruns intr-o locuința din municipiu de unde ar fi sustras mai multe aparate tehnice, calculatoare,…

- Asociatia Culturala Amphion din Targu Mures, in colaborare cu doua universitati, implementeaza proiectul Student Start-Up 1.0, prin care aproximativ 350 de studenti au obtinut diploma de competente antreprenoriale, iar 14 dintre acestia au castigat finantari cuprinse intre 40.000 si 100.000 de euro,…

- Sambata, 21 octombrie, Sala de Sport „Anton Pongracz" din cadrul UMFST a gazduit doua meciuri de volei in care sportivele au jucat impotriva adversarelor pe teren propriu. Astfel, meciul din cadrul Campionatului Național de Volei Divizia A1 s-a disputat intre CSU Targu Mureș și CSM Lugoj și s-a incheiat…

- Un minor, in varsta de 17 ani, și un tanar de 24 de ani din municipiul Targu Mureș au fost reținuți de polițiștii mureșeni, in cadrul unui dosar penal deschis pentru furt. Sambata, 7 octombrie, autoritațile au pus in aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliara, unde au fost descoperite și…

- Senioarele Clubului Sportiv Universitar (CSU) Targu Mureș vor lua startul sambata, 7 octombrie, in Campionatul Național de Volei al Diviziei A1, dupa o absența de doi ani. Prima faza se va disputa incepand cu ora 18.00, in compania echipei CSM Constanța, in sala de sport „Dr. Anton Pongracz", din campusul…

- In perioada 14 – 15 octombrie, Sala de Sport „Dr. Anton Pongracz" din cadrul campusului UMFST din Targu Mureș va gazdui prima etapa a turneului de calificare pentru Campionatul Mondial de Teqball din Bangkok, Thailanda, care se va desfașura in perioada 29 noiembrie – 3 decembrie 2023. Potrivit organizatorilor,…

- Cea de-a doua ediție a Conferinței „Impreuna pentru copii", organizata de catre Asociația „Imbrațișeaza-ma", in parteneriat cu Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș și cu Asociația „Tineri pentru Tineri" Mureș, se va desfașura in data de 6 octombrie,…

- Un cetațean a sesizat vineri, 22 septembrie, la ora 4.25, tulburarea liniștii publice de catre un grup de tineri care consuma bauturi alcoolice pe strada Dambul Pietros, in spatele unor garaje. "Patrula mobila de intervenție dirijata la fața locului i-a identificat pe faptași, respectiv T.Cs., Cs.T.…