Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari rusi Wagner, se afla pe lista pasagerilor unui avion prabusit in Rusia, informeaza miercuri autoritatea aeronautica civila rusa, conform agentiei TASS, preluate de Reuters citat de Agerpres.roConform presei locale preluate de EFE, este vorba de o aeronava…

- Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a murit intr-un accident de avion in Rusia, alte noua persoane aflate la bord fiind de asemenea decedate, transmite BBC. Agenția rusa de știri TASS anunța ca 10 persoane și-au pierdut viața dupa ce un avion privat pe care se crede ca s-ar fi aflat și Prigojin…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, se afla pe lista pasagerilor unui avion care s-a prabușit, a anunțat Agenția Federala Rusa pentru Transport Aerian (Rosaviatsiya), transmite BBC. Zece persoane, inclusiv trei membri ai echipajului, se aflau la bord și au murit, precizeaza agenția.…

- Liderul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a murit intr-un accident de avion in Rusia, alte noua persoane aflate la bord fiind de asemenea decedate, transmite BBC. Agenția rusa de știri TASS anunța ca 10 persoane și-au pierdut viața dupa ce un avion privat pe care se crede ca s-ar fi aflat și Prigojin…

- Agenția Federala de Transport Aerian din Rusia a anunțat miercuri seara ca Evgheni Prigojin, fondatorul Wagner, era la bordul unui avion Embraer care s-a prabușit in regiunea Tver, relateaza agenția oficiala de stat rusa TASS.„A fost declanșata o ancheta cu privire la prabușirea aeronavei Embraer, care…

- Trei morti este bilantul sumbru al unui accident in care a fost implicata o motocicleta si o bicicleta. Evenimentul s-a petrecut pe E85, in judetul Neamt, doua dintre victime fiind femei. Tragedia a avut loc in ziua de 22 iulie 2023, pe DN2 – E85, la ora 19.00, in apropierea localitatii Gheraiestii…

- O tanara in varsta de 19 ani a murit intr-un accident rutier care s-a produs duminica seara, in localitatea Bara. Alte doua persoane au fost preluate in stare grava. In accident au fost implicate doua autoturisme, soferii acestora fiind grav raniti, potrivit Agerpres. „Ajunse la locul solicitarii, fortele…

- Un accident rutier in comuna Bara, județul Neamț, s-a soldat cu decesul unei tinere de doar 19 ani și ranirea a doi tineri.In accident au fost implicate doua mașini, iar in urma impactului trei persoane aflate in autoturisme erau incarcerate, noteaza Mediafax. CITESTE SI VIDEO Momente nemaivazute…