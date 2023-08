Evgheni Prigojin a fost înmormântat. Ce loc au ales rudele pentru odihna de veci a șefului Wagner Liderul grupului Wagner Evghenii Prigojin a fost inmormantat la cimitirul Porohov din Sankt Petersburg. Rudele și prietenii și-au luat ramas bun de la el in format inchis. Despre aceasta a informat, pe 29 august, serviciul de presa al liderului decedat al mercenarilor Wagner, informeaza Важные истории , transmite Newsmaker . Tot astazi, președintele Federației Ruse Vladimir Putin a anunțat ca nu va merge la inmormantarea lui Evghenii Prigojin. In seara de 23 august, avionul care ii aparținea fondatorului grupului Wagner Evghenii Prigojin s-a prabușit in regiunea Tver. Comitetul de ancheta al… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce Kremlinul și Vladimir Putin au preferat sa pastreze tacerea in privința anunțatei morți a lui Evgheni Prigojin, surse politice citate de publicația independenta rusa Meduza au sugerat ca evenimentul de miercuri seara era de așteptat, atat pentru public, cat și pentru liderul Wagner. Prabușirea…

- Inregistrarea video a fost postata pe canale de Telegram pro-Wagner și apoi redistribuita de Prigojin pe propriul canal de Telegram, potrivit CNN. Postul TV american incearca sa verifice autenticitatea filmarii. Este prima dovada video a unei apariții publice a lui Evgheni Prigojin dupa mai bine de…

- Rusia a declarat ca a lansat o ancheta cu privire la un aparent atac asupra Podului Crimeii, o artera cheie pentru trupele rusești care lupta in Ucraina. Comitetul de Investigații al Rusiei a publicat o inregistrare video despre care a spus ca ii arata pe anchetatorii sai adunand resturi de pe secțiunea…

- Jurnalista rusa de investigație Elena Milașina a promis ca va continua sa mearga in republica Cecenia, in ciuda atacului violent din aceasta saptamana, in urma caruia a fost spitalizata cu multiple fracturi osoase și un traumatism cranian, scrie The Moscow Times."Voi continua sa calatoresc in Cecenia,…

- Președintele rus Vadimir Putin s-a adresat națiunii, dupa rebeliunea organizata de gruparea Wagner. Putin a afirmat ca personalul miliar și-a aratat loialitatea in timpul revoltei mercenarilor și ca organizatorii rebeliunii vor fi aduși in fața justiției. Toata lumea a fost unita pentru Mama Patrie.…

- Andrei Guruliov, 54 de ani, general-locotenent in rezerva, deputat din partea regiunii Transbaikal in Duma de Stat, a declarat ca Evgheni Prigojin și mercenarii Wagner vinovați de doborarea avioanelor rusești din timpul rebeliunii militare vor fi pedepsiți, scriu site-ul rusesc RTVI și portalul ucrainean…

- Raman multe chestiuni neclare dupa revolta din Rusia, cum ar fi ce se va intampla cu rolul lui Prigojin in Wagner și razboiul din Ucraina și daca toți luptatorii sai vor fi contractați cu armata Rusiei, relateaza CNN intr-o analiza.Purtatorul de cuvant al Kremlinului a declarat sambata ca „nu poate…

- „Vom urmari cu siguranta noutatile care vin de la Chisinau, vom urmari retorica care va domina acolo”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in cadrul briefingului de presa zilnic, relateaza EFE și Agerpres.Potrivit oficialului de la Kremlin, „se poate desigur vorbi despre un…