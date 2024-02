Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa: Prin proiectul nostru „Podul de Carți”, peste 750 de volume vor fi oferite de Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea comunitații vrancene și focșanene, in zilele de 14 și 15 februarie 2024, care marcheaza Ziua Internaționala a Donației de carte și Ziua Naționala a Lecturii…

- In contextul Zilei Naționale a Lecturii, ministrul Educației, Ligia Deca, invita cadrele didactice sa organizeze activitați de promovare a lecturii in randul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pe toata durata lunii februarie. „Ziua Naționala a Lecturii ne ofera contextul sa promovam importanța…

- Biblioteca Metropolitana București (BMB) prin Directia Cultura, Invatamant, Turism a Primariei Municipiului Bucuresti, in parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din Romania, va invita, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, la vernisajul expoziției colec

- ​​​​​​​Biblioteca Metropolitana București (BMB), prin Directia Cultura, Invatamant, Turism a Primariei Municipiului Bucuresti, va organiza, cu ocazia Zilei Culturii Naționale, care se celebreaza, in fiecare an, pe 15 ianuarie, o serie de evenimente festiv

- In data de 1 decembrie, in Piața Victoriei din Targu Mureș a fost sarbatorita Ziua Naționala a Romaniei, iar primaria municipiului, la fel ca in anii precedenți, a organizat o serie de concerte pentru a sarbatori acest eveniment. Anul acesta, pe scena a concertat una dintre cele mai mari trupe de rock…

- Gica Popescu și Gica Hagi au transmis, vineri, un mesaj romanilor cu ocazia Zilei Nationale. „Mi-am inceput ziua ascultand imnul Romaniei. Astept cu nerabdare sa-l ascult din nou pe 18 mai in tricoul echipei nationale. Pentru ultima data! Sa fim mandri, onesti, muncitori si sa nu renuntam la ce visam…

- Pentru buna desfașurare a evenimentelor prilejuite de sarbatorirea Zilei Naționale a Romaniei – 1 Decembrie, va aducem la cunoștința ca vor avea loc modificari in circulația mijloacelor de transport in municipiul nostru. Iata programul modificarilor: Miercuri, 29.11.2023 in intervalul orar 9:00 – 12:00:…

- Sinaia nu se dezminte nici in acest an și organizeaza mai multe evenimente la 1 Decembrie 2023, de Ziua Naționala a Romaniei. Printre acestea se numara și doua concerte extraordinare, unul la ora 13.00 - in Amfiteatrul Primariei Sinaia și un concert folcloric, la ora 16.00, pe esplanada de la Casino…