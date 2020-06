La 50 de ani dupa prima editie Gay Pride, organizata la New York, comunitatea LGBT s-a reunit in principal pe internet sambata, din cauza pandemiei de COVID-19, informeaza AFP. Cateva mici manifestatii au marcat aceasta aniversare speciala, insa cele mai multe dintre paradele gay din acest an au fost grupate sub eticheta "Gay Pride", un eveniment virtual. London Pride, unul dintre evenimentele principale din calendarul paradelor gay, a avut de suferit de pe urma pandemiei de COVID-19. Doar aproximativ 50 de persoane, printre care s-a aflat si Peter Tatchell, un veteran al miscarii gay, purtand…