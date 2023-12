Stiri pe aceeasi tema

- Prestigiosul cotidian britanic The Guardian a publicat in editia sa de duminica 22 octombrie, un amplu reportaj dedicat Romaniei si eforturilor Fundatiei „Conservation Carpathia” de a realiza in tara noastra un parc national de mari dimensiuni care sa fie cel mai mare din Europa

- Au fost puse in vanzare bilete pentru trenurile de noapte pe ruta Paris-BerlinCompaniile feroviare din Franta (SNCF), Germania (Deutsche Bahn) si Austria (OBB) au anuntat joi, intr-un comunicat comun, punerea in vanzare a biletelor pentru trenurile de noapte pe ruta Paris - Berlin, care vor fi relansate…

- Un tren de mare viteza, transportind deputații din Parlamentul European (PE), care plecase din Bruxelles, capitala Belgiei catre Strasbourg, Franța, a fost trimis din greșeala la parcul de distracții din Paris-Disneyland. Potrivit canalului BFMTV, trenul de mare viteza, care a pornit in aceasta dimineața…

- Presedintele Cehiei, Petr Pavel, a cerut miercuri Europei sa nu se lase descurajata de razboiul din Ucraina, intr-un moment in care multi europeni si americani sunt tentati sa cedeze, transmite AFP."Va incurajez pe toti sa rezistati descurajarii in fata razboiului. Rusia trebuie invinsa in Ucraina",…

- Dupa ce Cluj-Napoca a obținut 3 linii de transport public de noapte, Floreștiul sta la rand, pe considerentul ca activitațile culturale, intalnirile cu familia și prietenii nu se opresc odata cu apusul soarelui și nici chiar cu munca. Aș aca nici transportul public nu ar trebui sa opreasca.

- Președintele Comisiei Europene ia aparararea acordului verde european. Ursula von der Leyen a susținut marți ca Pactul Verde al Europei (”Green Deal”) merge mana in mana cu o industrie prospera, transmite The Guardian.

- Zinedine Zidane (51 de ani) a aparut un look inedit la un eveniment organizat de EA Sports. Zinedine Zidane este un antrenor liber de contract din iunie 2021. Curtat de granzii Europei, printre ei Manchester United sau PSG, „Balonul de Aur” din 1998 a preferat sa stea departe de stres. FOTO. Apariție…

- Președinta Parlamentului European critica statele care impiedica aderarea la structurile UE a țarilor care depun eforturi ani de zile ca sa acceada intr-un grup select. Problema aderarii Romaniei la Schengen nu este doar una financiara, a explicat Metsola, intrebata de costurile pe care trebuie sa le…