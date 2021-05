Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de sustinere a Statului Israel, in contextul situatiei actuale, a avut loc, joi, la Bucuresti, organizat de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania, eveniment care a reunit personalitati ale lumii politice, diplomatice, culturale, prilej cu care au fost condamnate ferm atacurile…

- Manifestația de susținere de la București a inceput cu doua rugaciuni pentru poporul israelian, care trece de cateva zile prin momente cumplite. Dupa acest moment emoționant, ambasadorul statului Israel in Romania le-a vorbit celor prezenți: ”Nu suntem dusmanii poporului palestinian. Luptam impotriva…

- Elvetienii s-au gandit la cea mai buna soluție care sa ii scape de cersetorii romani. Aceștia ajunsesera sa puna stapanire pe strazi si sa-i deranjeze pe cetateni. Autoritatile elvetiene din Basel ofera fiecarui cersetor roman dispus sa plece din oras cate un voucher de calatorie catre o destinatie…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca rezultatul concursurilor privind sefia caselor judetene de asigurari de sanatate ne ”loveste pe toti”, intrucat ”5 din toata sefimea caselor judetene de sanatate din Romania au promovat”. ”Sefi le-a placut sa fie, considerau ca merita, pun…

- Diplomații expulzați miercuri provin din țari care la randul lor au expulzat mai multi diplomati rusi, in semn de sprijin fata de Republica Ceha, scrie Deutsche Welle . Ministrul de Externe din Rusia a anunțat miercuri expulzarea a șapte diplomați din Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia. Diplomații…

- Problemele cu care se confrunta comunitatile de romani din Ucraina dupa adoptarea Legii educatiei din tara vecina, care reduce semnificativ accesul la invatamantul in limba materna, au fost discutate luni intr-o dezbatere online organizata de europarlamentarul Eugen Tomac. La dezbatere au participat…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul Franței in Romania. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea…

- Cazul incurcarii corpurilor a doua persoane decedate, care s-a produs in ianuarie la Institutul Național de Medicina Legala (INML) din Capitala, este unul cu consecințe iremediabile. In timp ce aștepta repatrierea și organiza funeraliile, familia din Franța a aflat ca ruda decedata fusese deja incinerata…