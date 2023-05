Evaluarea riscului de diabet zaharat tip 2, în farmacii In farmacii, incepand din aceasta luna, se deruleaza un proiect-pilot de evaluare a riscului de diabet zaharat tip 2. Colegiul Farmaciștilor din Romania, Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici și Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente, care deruleaza acest proiect, transmit ca scopul este de a preveni și a depista precoce diabetul zaharat tip 2. Proiectul consta in completarea unui chestionar de evaluare si in derularea de actiuni de informare cu privire la masurile de preventie pentru reducerea riscului de diabet zaharat tip 2, transmite Agerpres. Lista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

