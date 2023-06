Stiri pe aceeasi tema

- Astazi incepe Evaluarea Natioanala. Aproape 162.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a ar trebui sa sustina examenul. Insa, dintre cei care au terminat clasa a VIII-a, peste 15.500 nu figureaza printre cei inscriși la examenul. Ministerul Educației nu a precizat care sunt motivele. Astazi va avea loc…

- UPDATE SUBIECTE EVALUARE NAȚIONALA 2023 - proba de Limba și literatura romana. Iata subiectele:Elevii de clasa a VIII-a au avut la Evaluare Nationala la limba romana doua texte suport si anume - "Limir-Imparat", de Ioan Slavici, si "Desertul pentru totdeauna", de Octavian Paler.La cel de-al doilea subiect…

- 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud s-au inscris la examenul de Evaluare Naționala, potrivit Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Examenul de Evaluarea Naționala a inceput in aceasta dimineața, la ora 9. In 21 iunie 2023 se desfașoara proba scrisa la Matematica. In 22 iunie – proba la Limba și literatura…

- Elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor susține luni, 19 iunie, proba la Limba și literatura romana, iar miercuri, 21 iunie, proba scrisa la Matematica. Accesul candidatilor in sali este permis incepand de la ora 8.00, pana la ora 8.30, conform ghidului publicat de Ministerul Educației. La probele…

- Evaluarea Naționala 2023 incepe luni, 19 iunie, cu proba scrisa la Limba și Literatura Romana, urmand ca miercuri, 21 iunie, sa aiba loc proba scrisa la matematica. Elevii vor afla rezultatele finale dupa soluționarea contestaților pe data de 4 iulie. Ministerul Educației a publicat un ghid informativ…

- Marți, 6 iunie, incep inscrierile la Evaluare Naționala 2023 pentru elevii de clasa a VIII-a. Potrivit calendarului publicat in Monitorul Oficial, perioada de inscriere la Evaluarea Naționala 2023 este cuprinsa intre 6-9 iunie. Inscrierea candidaților se face automat de catre secretariatele școlilor,…

- Elevii de clasa a VIII-a afla miercuri, 29 martie, rezultatele simularii la Evaluarea Naționala. Probele au avut scopul sa-i ajute pe elevi sa se familiarizeze cu structura examenului pe care il vor susține la finalul anului școlar. Cuprins: Probele de la simularea Evaluarii Naționale 2023 Cați elevi…