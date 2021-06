Stiri pe aceeasi tema

- Evaluare naționala 2021. Elevii de clasa a VIII-a susțin Evaluarea naționala 2021 incepand cu la 22 iunie.. Prima proba va fi cea la limba și literatura romana, urmata, in 24 iunie, de examenul la matematica. Proba la limba materna va avea loc loc in 25 iunie. Ministerul Educatiei a publicat un ghid…

- Ministerul Educației a publicat, miercuri seara, ghidul pentru Evaluarea Naționala 2021. Ghidul conține informații utile pentru elevii care susțin acest examen, dar și recomandari pentru parinți. Ghidul conține informații utile despre condițiile de examen (detalii de natura organizatorica & sanitara)…

- Elevii de clasa a patra au susținut marți proba de matematica la evaluarea naționala, iar joi urmeaza cea de limba materna. Testele s-au dat in timpul orelor de curs, la o ora decisa de fiecare școala in parte, cu prezența fizica.Elevii au avut 60 de minute la dispoziție sa rezolve subiectele. Evaluare…

- Cele doua teste vizeaza evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi inscrisi in clasa a VI-a la inceputul anului scolar.Evaluarea competentelor fundamentale dobandite in ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV) are urmatorul…

- Testele de antrenament pentru examenele de Limba și literatura romana, Matematica și Limba și literatura materna, susținute de elevii de clasa a VIII-a, setul 8, au fost publicate, luni, de Ministerul Educației. Evaluarea Naționala 2021 incepe in data de 22 iunie. Testele antrenament au drept scop familiarizarea…

- Simularea examenelor de Evaluare Naționala 2021 se termina astazi cu proba la limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna) . evaluarea naționala 2021. Ieri a avut loc proba la matematica de la simularea pentru evaluarea…

- Simularea examenului de bacalaureat incepe luni, cu proba de limba romana. In 78 de licee, din 1.577. nu se va sustine simularea examenului de bacalaureat, avand in vedere ca se afla in zone carantinate. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat ca sunt cunoscute scolile care organizeaza simularea…