Editia din acest an a Selectiei Nationale a atras 84 de piese in lupta pentru un loc in semifinalele Eurovision Romania. Artiști din țara și din strainatate au intrat in competiția la finalul careia vom afla cine va reprezenta Romania pe scena din Liverpool. Luni, 14 noiembrie 2022, Televiziunea Romana a lansat campania de inscrieri... View Article