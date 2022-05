Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Ucrainei si ai Republicii Moldova se numara printre finalistii Eurovision 2022, in urma primei semifinale a concursului cantecului european, care a avut loc marti seara, la Sala Pala Olimpico din Torino, relateaza Agerpres.S-au calificat in finala de sambata artistii din urmatoarele tari:…

- Reprezentantii Ucrainei si ai Republicii Moldova se numara printre finalistii Eurovision 2022.S-au calificat in finala de sambata artistii din urmatoarele tari: Elvetia, Armenia, Islanda, Lituania, Portugalia, Norvegia, Grecia, Ucraina, Republica Moldova si Tarile de Jos. Finalistii au fost votati in…

- Eurovision 2022. La ce ora incepe transmisiunea primei semifinale pe TVR 1. Ziua cea mare pentru WRS, reprezentantul Romaniei la grandiosul concurs muzical al Europei, Eurovision Song Contest se apropie. Joi, incepand cu orele 22.00, pe TVR 1, TVR Internațional ori online AICI puteți urmari cea doua…

- WRS a reușit sa impresioneze și la a doua repetiție oficiala pentru Eurovision 2022. Reprezentantul este nevoit sa iși schimbe coregrafia din cauza unor probleme legate de scena. „Llamame” este piesa cu care Romania participa la Eurovision 2022 , iar WRS a reușit sa impresioneze la repetițiile oficiale.…

- Astazi se da startul Eurovision 2022, grandiosul concurs muzical al continentului. In direct de la Torino, Italia, incepand cu orele 22.00, puteți urmari spectacolul de deschidere și prima semifinala. Reprezentantul Romaniei, WRS va intra in concurs joi, in cea de-a doua semifinala. Astazi, in prima…

- Eurovision 2022. La ce ora incepe transmisiunea primei semifinale pe TVR 1. Astazi incepe Eurovision 2022 (Eurovision Song Contest), cel mai de tradiție concurs muzical de televiziune din Europa. Televiziunea publica va oglindi popularul show de televiziune pe toata durata sa, incepand din acesta seara,…

- Ceremonia de deschidere Eurovision 2022 a avut loc ieri, 8 mai, in Italia. La eveniment a participat și WRS, reprezentantul Romaniei, alaturi de echipa lui. Cantarețul a impresionat cu apariția sa, a purtat o camașa foarte decoltata și astfel și-a aratat tatuajele. Delegațiile țarilor participante la…

- Prima etapa a celei de-a 66-a editii a concursului Eurovision Song Contest 2022 debuteaza marti seara cu un show ce reuneste artisti din 17 tari, care vor concura la Torino in prima semifinala a acestei competitii muzicale europene. Cele 17 tari care vor fi reprezentate pe scena in semifinala de marti…