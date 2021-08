Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut a crescut cu 13,2% in Uniunea Europeana si cu 13,6% in zona euro, in trimestrul doi din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, tarile membre cu cea mai mare crestere economica fiind Spania (19,8%), Franta (18,7%), Ungaria (17,7%), Italia (17,3%), Portugalia (15,5%), Belgia…

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Comisia Europeana (CE) a decis, joi, deschiderea formala a procedurii de infringement pentru 24 de state, intre care si Romania, pentru nealinierea mai multor dispozitii nationale la Directiva privind detasarea lucratorilor (2014/67/UE), informeaza un comunicat de presa al CE. Executivul comunitar a…

- Mulți romani care locuiesc la oraș s-au gandit in timpul pandemiei sa se mute la țara. Astfel, 59% dintre romanii din urban intervievati spun ca pandemia le-a influentat sau le-a schimbat opinia privind perspectiva de a locui la tara. Potrivit studiului Digitalizarea Europei, comandat de Vodafone Institute…

- Premierul Florin Cițu spune ca datele Eurostat privind nivelul prețurilor pentru bunurile de consum și servicii in UE confirma ca in Romania sunt cele mai ieftine alimente. Astfel el afirma ca “«explozia» prețurilor” este un “fake news”.„Eurostat confirma - in Romania sunt cele mai ieftine alimente…

- Consumul individual efectiv (AIC) per capita exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS), un indicator al nivelului bunastarii gospodariilor, a continuat sa creasca in Romania in 2020, ajungand la 79% din media Uniunii Europene, de la 78% din media UE in 2019 si 63% din media UE in…

- Numarul angajatilor a scazut cu 0,3% in zona euro si cu 0,2% in UE, in primul trimestru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, arata datele publicate ieri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat) si preluate de Agerpres. In trimestrul patru din 2020, numarul angajatilor a urcat cu 0,4%…

- „Am primit PNRR-ul Romaniei: include reforme & investiții ptr. sprijinirea tranziției verde & digitale, „creșterea inteligenta”, sanatatea, reziliența și politicile ptr. generația viitoare. #NextGenerationEU va contribui la construirea unui viitor mai verde și mai sustenabil ptr. Romania”, a anunțat…