Municipiul Cluj-Napoca se afla intre primele zece orașe din Europa in privința calitații vieții, potrivit raportului Eurostat, publicat de Comisia Europeana. In top 10 al celor mai bune orașe din Europa in privința calitații vieții sunt, in ordine: Zurich, Copenhaga, Groningen, Gdansk, Leipzig, Stockholm, Geneva, Rostock, Cluj-Napoca și Braga. Același raport indica faptul ca, din cele 83 de orașe incluse in acest studiu, municipiul Cluj-Napoca a inregistrat cea mai mare creștere a calitații vieții, in ultimii cinci ani. De asemenea, 73% dintre membrii comunitații considera ca in Cluj-Napoca…