Eurostat: 5% din companiile din România sunt asigurate împotriva incidentelor de securitate IT&C Romania se numara printre statele cu cea mai mica pondere a companiilor asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C, arata datele publicate vineri de Eurostat.



In 2019, 21% din companiile din UE care aveau cel putin 10 angajati au declarat ca sunt asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C. Statele membre cu cea mai mare pondere a companiilor asigurate impotriva incidentelor de securitate IT&C sunt Danemarca (56% din toate companiile), urmata de Irlanda, Franta si Suedia (toate cu 39%).



In schimb, mai putin de 5% din companii erau asigurate impotriva incidentelor

Sursa articol: agerpres.ro

