Locuitorii oraselor europene isi doresc amenajarea mai multor piste de biciclete pentru controlarea poluarii atmosferice in perioada post-izolare, desi doar unii dintre ei sunt dispusi sa pedaleze, conform unui sondaj publicat joi, citat de Thomson Reuters Foundation. Din New Delhi pana in Madrid, orasele lumii au inregistrat o imbunatatire considerabila a calitatii aerului in ultimele luni, in perioada in care pandemia de COVID-19 i-a obligat pe oameni sa ramana in case, golind strazile de trafic. Dupa ce s-au bucurat de cerul mai limpede, aproape trei din patru persoane din sase tari europene…