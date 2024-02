Stiri pe aceeasi tema

- O noua școala din Ilfov va fi renovata și modernizata. Este vorba, mai exact, de școala din Daraști. Anunuțul a fost facut de reprezentanții Consilului Județean Ilfov. Proiectul prevede modernizarea și reabilitarea a noua sali de clasa. Acestea vor avea uși și parchet nou. In plus, grupurile sanitare…

- La Școala Gimnaziala „Andrei Șaguna” Deva, proiectul pe fonduri europene presupune lucrari de reabilitare și modernizare a celor trei corpuri de cladire: corpul de cladire pentru invațamantul primar, cel pentru invațamantul gimnazial și la sala de sport. Lucrarile la corpul de cladire…

- In cursul anului 2023, 4 unitați de invațimant din orașul Cugir au beneficiat de investiții majore, din fonduri europene nerambursabile. 1. Scoala Gimnaziala „Iosif Pervain” – valoare totala de peste 18.000.000 lei prin proiectul „Revitalizarea și imbunatațirea calitații vieții din zona urbana arondata…

- Astazi, 20 decembrie 2023, a fost demarata procedura de recepție a obiectivului de investiții “Pietonizare strada Unirii”, proiect finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Pentru semnarea documentelor și intocmirea procedurii de recepție a fost organizata o ședința…

- Bacauanii care doresc sa evite traficul aglomerat de pe E85 au la dispoziție un drum județean complet modernizat, lung de 95 de kilometri, care se afla in stanga Siretului. Noul drum tranziteaza 11 comune, din județul Neamț, pana in județul Vrancea. Investiția Consiliului Județean Bacau, in valoare…

- Consiliul Județean a finalizat lucrarile la o alternativa pentru drumul european E85. Șoseaua este un DJ complet modernizat, lung de 95 de kilometri, in stanga Siretului, iar lucrarile au costat 46 de milioane de euro, fonduri europene și cofinanțare de la CJ Bacau. Incheierea lucrarilor a fost marcata…

- In anul 2023 s-au derulat numeroase proiecte de modernizare a comunei salajene Camar. Multe s-au finalizat, iar o parte se afla și acum in lucru, urmand sa continue și in anul urmator. Dintre proiectele cele mai importante demarate in acest an, prin PNRR, amintim: elaborarea PUG-ului, achiziția de microbuze…

- Ce poate face o echipa formata din șase specialiști cu coordonator cu tot? Ei bine, la Buzau, o astfel de echipa, formata din cinci oameni din Primarie și coordonata de Luminița Colțeanu, a reușit sa atraga fonduri europene pentru 90 la suta din investițiile municipalitații. Niciodata acest oraș parca…