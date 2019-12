Stiri pe aceeasi tema

- Pana acum au fost confirmate 27 de concerte in Europa, printre care se numara aparitii la Londra, Dublin, Bruxelles, Amsterdam, Berlin, Viena, Copenhaga, Oslo, Paris si Stockholm. Ultimele spectacole programate deja vor avea loc la Moscova (31 martie), Kiev (2 aprilie) si Minsk (3 aprilie). Montarile…

- Operatorul aerian KLM a anuntat ca din martie 2020 va scoate unul dintre cele cinci zboruri zilnice dintre Amsterdam si Bruxelles si va rezerva un anumit numar de locuri intr-unul dintre trenurile Thalys. Un alt exemplu, intre Londra si Edinburgh sunt 630 km cu trenul si calatoria dureaza patru ore…

- Cu trenul de la Zurich la Berlin sau de la Viena la Veneția. Lupta cu incalzirea globala reinvie transportul feroviar de noapte in Europa Facute faimoase de filme precum "Crima din Orient Express", trenurile de noapte aproape au disparut in Europa, insa in prezent unele companii se gandesc…

- Duo-ul electronic Karpov not Kasparov si primul concert al formatiei Deathbycoconut in strainatate, figura noua a scenei postpunk si krautrock din Bucuresti, vor concerta, in cadrul festivalului Europalia Romania, la Rotterdam, Bruxelles, Lille, Amsterdam, Berlin si Charleroi, in perioada 27-30 noiembrie,…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” organizeaza joi, 24 octombrie 2019, in sala „Acad. Dinu C. Giurescu”, ora 12.45, prezentarea seriei de carte „Romania in Razboiul Mondial”. Prezinta Lucian Dindirica, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, și Gheorghe Onișoru, istoric.…

- Promoție de toamna la Tarom. La cat scad prețurile biletelor pentru Frankfurt, Paris, Tel Aviv, Madrid sau Londra Compania aeriana de stat Tarom a lansat o promoție pentru biltele de avion pe anumite destinații europene. Astfel, cu un tarif de 119 euro, dus-întors, cu toate taxele incluse, cei…

- Randamentul unei locuințe se calculeaza pe baza prețului de achiziție a unei locuințe și valoarea chiriei pentru aceeași locuința. Procentajul obținut reprezinta randamentul din chirii pe care il are acea locuința pe piața. Cu cat randamentul este mai mare, cu atat mai rentabila este investiția in…