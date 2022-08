Stiri pe aceeasi tema

- In fapt, pretul petrolului a stagnat ieri in jurul valorilor de 105-107 dolari pe baril (nota edt.). Presedintele rus a remarcat disponibilitatea Moscovei de a asista la exporturile de cereale ucrainene in cazul in care restrictiile la exporturile de alimente din Rusia sunt ridicate.

- Noua racheta Vega C este gata pentru prima sa lansare, programata astazi, 13 iulie, ora 14.13 ora Romaniei . Lansarea va avea loc din Portul Spatial European din Guyana Franceza si va putea fi urmarita live pe ESA Web TV.Statele participante in proiectul Vega C sunt: Austria, Belgia, Cehia, Franta,…

- Uniunea Europeana a inregistrat excedent de cont curent in primul trimestru din 2022, iar tarile membre UE cu cel mai ridicat deficit de cont curent au fost Franta (minus 10 miliarde de euro), Polonia (minus 8,9 miliarde de euro), Grecia (minus 6,5 miliarde de euro), Italia (minus 6,4 miliarde de euro)…

- Nationala Romaniei a coborat sase locuri fata de luna martie si se afla pe pozitia a 54-a in clasamentul publicat joi de Federatia Internationala de Fotbal (FIFA). Regresul tricolorilor vine dupa rezultatele inregistrate in luna iunie, in Liga Natiunilor, o victorie (1-0 cu Finlanda) si trei esecuri…

- Un nou studiu pe baza de sondaj publicat astazi, 15 iunie, de Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR) , arata ca europenii sunt imparțiți in doua tabere: cei care vor „pace” și cei care vor „dreptate” in urma razboiului din Ucraina. Sondajul ECFR, desfașurat la mijlocul lunii mai in zece state…

- Coordonat de Iuliana Alexa, fost redactor sef al unei bine cunoscute publicatii internationale, Psychologies, volumul reuneste douazeci si sapte de marturii ale unor persoane emigrate din Romania in tari dintre cele mai diverse Austria, Belgia, Canada, Elvetia, Franta, Germania, Italia, Marea Britanie,…

- Cehia a detectat, marti, primul sau caz de infectare cu variola maimutei, relateaza Reuters. Este vorba de o femeie care revenea in tara dupa ce a fost la un festival in Belgia, au anuntat oficialii cehi. Si Slovenia a semnalat un caz, al unui barbat care fusese in vacanta in Insulele canare. Acesta…

- Pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman va invita vineri, 27 mai, de la ora 19.00, in sala Simfonia a Filarmonicii Pitești, la un recital cameral „Mai in gluma, mai in serios”. In program: Alice Gomez – Mambo africano, Leroy Anderson – Ceasul sincopat și Balet cu șmirglu, P. I. Ceaikovski…