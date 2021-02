European Best Destinations 2021: Sibiu in Central Romania ranks fifth

Stiri pe aceeasi tema

- The Grampet Group, the largest railway group and private logistics operator in Romania and Central and Southeast Europe, has launched operations in Slovenia. The group expanded its rail freight division to the tenth country in the region, according to Romania-Insider. “The expansion in Slovenia is…

- Un barbat de 88 de ani, din Mediaș, județul Sibiu, a fost reținut de procurori pentru ca și-a omorat soția de 91 de ani, dupa ce a trebuit sa o schimbe de haine pentru ca femeia transpirase abundent peste noapte. In noaptea de duminica spre luni, batranul s-a trezit in jurul orei 03.00, pentru a […]…

- Un barbat de 46 de ani din Copșa Mica, Sibiu, care locuia insa in Capitala, a fost reținut de polițiștii bucureșteni pentru mai multe acuzații de viol și tentativa de viol. Alexander Zudor a fost insa și principalul protagonist al clipului de campanie al PNL pentru alegerile europarlamentare. Viața…

- Copiii infectați cu COVID-19, inclusiv cei asimptomaci, pot ramane cu sechele pulmonare, atrag atentia medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu va demara un program de consultații pentru micii pacienți care au trecut prin aceasta boala. Evaluarea consta in…

- Cu un salariu lunar brut de 13.000 de lei, la care se adauga un spor lunar de 10.000 de lei și alte sporuri și sume care urca veniturile lunare brute pana la aproape 29.000 de lei, directorul general al Universitații ”Lucian Blaga” din Sibiu, Vasile Moțoc, este cel mai bine platit angajat din instituțiile…

- Cuplul prezidențial a participat, in ziua de Craciun, la slujba religioasa, de la Biserica Catolica din Sibiu, iar Prima doamna a țarii a șocat prin vestimentația sa. Președintele Klaus Iohannis a mers, in dimineața zilei de Craciun, impreuna cu soția sa, Carmen Iohannis, la slujba, la Sibiu, la Biserica…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins miercuri o plangere impotriva deciziei procurorilor de a clasa un dosar in care familia presedintelui Klaus Iohannis a fost reclamata pentru ca ar fi refuzat sa restituie statului peste 300.000 de euro, bani proveniti din inchirierea unui imobil din Sibiu…

- Copresedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputaților la Sibiu, nu poate vota deoarece este in carantina, fiind confirmat pozitiv la COVID-19. Barna nu poate solicita nici urna mobila, deoarece s-a izolat in București, iar domicliul sau este in Sibiu. Dan Barna candideaza…