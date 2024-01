Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorul-șef al Parlamentului European pentru bugetul de anul viitor al Uniunii Europene, eurodeputatul Victor Negrescu, a prezentat in Comisia pentru Bugete direcțiile de acțiune ale legislativului european ca autoritate competenta in domeniul bugetar. "In contextul dificil actual, Uniunea Europeana…

- Europarlamentarul REPER Alin Mituta, membru in Comisia de Agricultura din Parlamentul European, a reacționat la declaratiile ministrului Agriculturii Florin Barbu prin care acesta solicita demisia comisarului european pentru agricultura. Eurodeputatul susține ca ministrul PSD "ii ia de prosti pe fermieri…

- Inceperea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana pentru Republica Moldova și Ucraina reprezinta o veste buna și va aduce multe avantaje și Romaniei, considera europarlamentarul PSD Victor Negrescu.El a publicat vineri, pe Facebook, o lista cu „o parte din beneficiile pentru țara noastra”:…

- Sapte din zece romani (69%) considera ca statutul de membru al Uniunii Europene aduce beneficii Romaniei, procentul situandu-se in media UE, releva cel mai recent Eurobarometru realizat de Parlamentul European, care mai arata ca 75% dintre romani spun ca ar merge sa voteze daca

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…

- Raportul realizat de eurodeputatul Victor Negrescu, ce cuprinde elemente cheie pentru aderarea Romaniei la spațiul Schengen, a fost aprobat in Comisia pentru Afaceri Constituționale din PE. Documentul include mecanisme pentru invalidarea veto-urilor care nu se bazeaza pe tratatele europene.„Raportul…