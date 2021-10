Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, luni, ca Romania a primit inca 350 de concentratoare de oxigen din Olanda, tara care depoziteaza aceste aparate in cadrul Programului RescEU al Comisiei Europene. Concentratoarele sunt distribuite catre spitalele din intreaga…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a anuntat luni ca a inceput evaluarea administrarii vaccinului pentru Covid-19 al Pfizer/BioNTech copiilor cu varste cu varste de 5-11 ani, informeaza Reuters. S-a constatat ca vaccinul induce un raspuns imun puternic la copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 11…

- In cadrul Comisiei parlamentare privitoare la studierea cauzelor cresterii preturilor la gaze si energie electrica, ministrul a explicat motivele reale care stau la baza acestor mariri de preturi, context in care a expus solutiile de protejare a consumatorilor pe perioada sezonului rece. “Eu cred ca…

- „Au fost alocate 1,4 miliarde de lei. Noi am primit aceste vaccinuri in baza alocarilor facute de Comisia Europeana pentru vaccinuri, deci nu le-am luat asa, ca asa am avut noi un gand intr-o zi, ci pur si simplu, va aduceti aminte ca la inceputul anului, atunci cand se discuta despre vaccin, Comisia…

- Ministrul sanatații din Republica Moldova, Ala Nemerenco, a anunțat ca incepand de joi, 10 septembrie, se instituie starea de urgența in sanatate publica, din cauza creșterii accelerate a cazurilor de COVID. Decizia a fost luata de Comisia Naționala Extraordinara de Sanatate Publica. Starea de urgența…

- Uniunea Europeana lucreaza cu statele membre pentru a gasi solutii rapide pentru mutarea angajatilor locali afgani si familiilor lor intr-un loc sigur, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, citat de Reuters. ''Chestiunea este extrem de urgenta, o tratam foarte serios si…