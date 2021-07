Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Mihaela Buzarnescu a plecat, marti, la Tokyo, ea afirmand ca este fericita si mandra sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice, potrivit news.ro. "Plec spre Tokyo. Visez la asta de cand eram copil, nu am cuvinte. Sunt atat de fericita si mandra sa reprezint Romania la…

- Junioarele I, Elena Zaharia, Camelia Mitrofan, Ioana Singeorzan, Adela Struna si Evelyn Ungvari, si-au continuat parcursul pefect la Campionatul European si s-au calificat in semifinale, potrivit news.ro. Citește și: Magistratul care L-A ELIBERAT pe Dragnea și-a `BLAMAT` colegii care au PROTESTAT…

- Echipele Romaniei au obtinut victorii pe linie, duminica, in grupele Campionatelor Europene de tenis de masa pentru juniori Under-19 de la Varazdin (Croatia), potrivit Agerpres. Citește și: Magistratul care L-A ELIBERAT pe Dragnea și-a `BLAMAT` colegii care au PROTESTAT impotriva SCHIMBARILOR…

- Continental detine in Romania sapte unitati de productie si patru centre de inginerie, in Timisoara, Sibiu, Carei, Nadab, Brasov si Iasi. Compania are, in Romania, peste 20.000 de angajati. In primavara, gigantul german a anuntat ca vrea sa investeasca, anul acesta, 150 de milioane de euro in Romania,…

- Cantaretii Paula Seling si Ovi, duo-ul care a reprezentat cu succes Romania la concursul muzical Eurovision 2010, vor fi invitatii lui Mircea Dinescu, duminica, de la ora 14.00, la "Poezie si delicateturi" de la Prima TV. Poetul i-a primit cu bratele deschise la Cetate unde le-a pregatit o…

- “Am aflat astazi cu stupoare ca fostul premier Viorica Dancila a fost rasplatita pentru «succesele» guvernarii pe care a condus-o cu un post de consilier la Banca Nationala a Romaniei. Oare care sunt meritele ce au recomandat-o pe Dancila? Slaba guvernare pe care a condus-o sau balbele publice care…

- Actrita si regizoarea Ivana Mladenovic este invitata editiei de duminica a emisiunii „Poezie si delicateturi”, realizata de Mircea Dinescu si difuzata de Prima TV de la ora 14:00, conform news.ro Mladenovic, premiata la festivaluri internationale importante, vorbeste despre cum s-a stabilit…

- ARAD. Deputatul PNL Sergiu Bilcea, secretarul comisiei pentru tineret si sport, crede ca gazduirea Campionatului European de Fotbal poate da un impuls sportului romanesc, evenimentul urmand sa relanseze sportul din Romania.