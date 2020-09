Stiri pe aceeasi tema

- "Nicușor Dan e in fața lui Firea. E ușor in fața lui Firea. E singurul care poate sa o bata pe Firea", a declarat Ludovic Orban, la B1 TV. La randul sau, Rares Bogdan a anuntat ca se va implica in campania electorala pentru alegerile locale, insa doar pentru acei candidati ai Partidului National…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a intrebat-o pe Gabriela Firea daca se va duce la o eventuala dezbatere cu Nicușor Dan. "Dar oare se va prezenta?... Nu mi-e frica de o dezbatere cu Nicusor Dan. Vreau sa particip la o dezbatere si pe alte zone din tara. Noi speram sa nu avem surprize si sa dam jos…

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, sustine ca datoria Primariei municipiului Bucuresti, la sfarsitul lunii iunie, era de 3,7 miliarde lei, precizand ca primarul Gabriela Firea a cheltuit in patru ani bugetul pe cinci ani.

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Candidatul susținut de PNL și de Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, a scris marți un mesaj pe Facebook in care o critica pe Gabriela Firea in legatura cu problemele din București, in special cea legata de furnizarea apei calde, sistata in mai multe sectoare ale Capitalei.

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a declarat marti ca in Bucuresti se face doar spectacol din ban public si mai putin treaba concreta pentru ca cetatenii sa traiasca civilizat. Ea a criticat-o foarte dur pe Gabriela Firea, la o conferinta de presa impreuna cu deputatul Nicusor Dan, candidat…

- Deputatul independent Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei, a facut, marti, bilantul administratiei Gabriela Firea, si s-a referit, printre altele, la falimentul RADET si la faptul ca zeci de mii de bucuresteni nu au apa calda de doua saptamani si nu le spune nimeni cand va inceta situatia. Intr-o…

- Gabriela Firea a anunțat, sambata, ca teatrele și instituțiile de spectacole se vor redeschide de luni in București, insa nu a facut altceva decat sa provoace reacții adverse. Dupa ce a fost contrazisa la scurt timp de Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului care a punctat ca acest lucru ar incalca…