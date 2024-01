Europa primește lovitura de grație. Adio, gaze americane! Dupa ce i-au scapat de Nord Stream și de dependența de gaze rusești, americanii dau lovitura de grație Germaniei și Europei, prin stoparea livrarilor de GNL, pe motiv de impact asupra mediului. Cu toate regenerabilele construite in ultimii doi ani, Germania se afla intr-o situație imposibila, neavand cu ce suplini nevoia de energie atunci cand […] The post Europa primește lovitura de grație. Adio, gaze americane! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

