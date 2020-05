Europa nu ne vede bine deloc! Vom avea un an economic catastrofal Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2020, in Romania, PIB va scadea cu 6% in 2020, urmand sa creasca cu 4,2% in anul 2021. Inflația va atinge valoarea de 2,5% in cursul anului 2020, fiind urmata de un procent de 3,1% in 2021, in timp ce rata șomajului va ajunge la 6,5% in 2020 și la 5,4% in 2021. De asemenea, economia zonei euro va inregistra o contracție-record de 7¾ % in 2020, urmand ca in 2021 sa cunoasca o creștere de 6¼ %. Se preconizeaza ca economia UE se va contracta cu 7½ % in 2020 și va crește cu aproximativ 6 % in 2021. Previziunile in materie de creștere pentru UE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

