Europa League | LASK – Liverpool 1-3, Sheriff Tiraspol – AS Roma 1-2. Rezultatele zilei

- Liverpool și Bayer 04 Leverkusen au inceput cu dreptul noul sezon de UEFA Europa League și și-au caștigat meciurile de debut cu LASK Linz (3-1) și Hacken (4-0). Deian Sorescu și Bogdan Racovițan au fost titulari in infrangerea suferita de Rakow la Atalanta, scor 2-0.

- Javi Serrano, mijlocașul lui Sturm Graz, a inghițit o albina la antrenamente. Este și motivul pentru care va rata meciul cu Sporting Lisabona de joi din grupele Europa League, a anunțat Kleine Zeitung. Fotbalistul spaniol in varsta de 20 de ani a inghițit o albina la antrenamentul lui Sturm Graz. A…

- Seara de joi a decis cele 32 de formații calificate in grupele ediției 2023/2024 din Europa League. Tragerea la sorți va avea loc vineri, 1 septembrie, de la ora 14:00, liveTEXT pe GSP.ro. Romania nu are nicio reprezentanta in competiție. Mai mult, singurii „tricolori” prezenți la start vor fi Bogdan…

- Ajax Amsterdam a tranșat in mare masura calificarea in grupele Europa League, dupa ce a invins in deplasare campioana Bulgariei, Ludogorets Razgrad, scor 4-1, in prima manșa a play-off-ului.

- Astazi, de la ora 22:00, se joaca primele trei partide din play-off-ul Ligii Campionilor. Romania va fi reprezentata de Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, ambii in lotul lui Rakow pentru disputa cu FC Copenhaga. Ianis Hagi nu a prins lista pentru Rangers - PSV. Rakow - FC Copenhaga, live de la 22:00 …

- Rakow, formația lui Bogdan Racovițan și Deian Sorescu, s-a calificat in play-off-ul Ligii Campionilor. Polonezii au caștigat și returul cu Aris Limassol, din Cipru, scor 1-0. Rangers, cu Ianis Hagi pe banca, joaca acum meciul decisiv. Toate rezultatele serii in preliminariile Ligii Campionilor Bogdan…

- Cele mai interesante meciuri ale zilei in Europa! Chelsea si Liverpool se intalnesc duminica, de la ora 18:30, in primul derby al sezonului din Premier League. Tot duminica seara, Barcelona joaca in primul meci al noului sezon din La Liga. Echipa lui Xavi incepe apararea titlului cucerit sezonul trecut.…

- Galatasaray Istanbul a reușit o calificare la limita, scor 1-0 cu Zalgiris, dupa ce partida tur se incheiase 2-2, in timp ce echipa care a eliminat Farul Constanța, Sheriff Tiraspol, parasește competiția.