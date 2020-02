Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid a fost condusa cu 1-0 de Villarreal, pe Wanda Metropolitano, în etapa a 25-a din LaLiga. Trupa lui Diego Simeone a întors scorul și s-a impus cu 3-1, urcând astfel pe locul trei în clasament.Villarreal a deschis scorul în minutul 16, prin Alcacer. La…

- Ianis Hagi a fost nominalizat, vineri, pe site-ul UEFA, la titlul de jucatorul saptamânii în Europa League, dupa ce a contribuit cu doua goluri la victoria obținuta de Glasgow Rangers în fața celor de la Braga, scor 3-2, în turul 16-imilor Europa League.Ianis a fost nominalizat…

- Echipele de start:CFR Cluj (4-4-2): Arlauskis - Cr. Manea, Burca, Vinicius, Camora - Deac, Bordeianu, Djokovic, Paun - L. Traore, Omrani Rezerve: Sandomierski, Luis Aurelio, Boli, Golofca, Hoban, Cestor, RondonAntrenor: Dan PetrescuSevilla (4-3-3): Vaclick - J. Navas, Kounde,…

- The evolution of African swine fever and bird flu in Romania and Hungary, as well as the identification of solutions to stop these diseases, will be the main topics to be analyzed by the Agriculture Minister, Adrian Oros, and his Hungarian counterpart, Istvan Nagy, in a meeting scheduled to take…

- Viitoarea adversara din campionat a Universitatii Craiova, CFR Cluj, va avea o misiune de foc in aceasta seara, in Liga Europa . Echipa antrenata de Dan Petrescu va intalni Sevilla, in mansa tur a saisprezecimilor competitiei. Partida este programata la ora 19.55 si se va disputa pe stadionul „Dr. Constantin…

- CFR Cluj a avut ghinion la tragerea la sorți din Europa League, urmand a se duela cu spaniolii de la Sevilla. (Detalii AICI) CFR Cluj va juca manșa tur pe teren propriu, pe 20 februarie. Returul va fi pe 27 februarie, in deplasare. Dupa tragerea la sorți, oficialii Sevillei au fost reținuți in declarații.…

- Calificata în primavara europeana, CFR Cluj se va duela cu 16-imile Europa League cu Sevilla, una dintre cele mai puternice echipe care se aflau în urne.CFR Cluj vs Sevilla:\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4 CFR Cluj v Sevilla \uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8#UELdraw pic.twitter.com/ugrTIeohxa—…

- CFR Cluj va fi în urna a doua, cea a echipelor care nu sunt cap de serie, la tragerea la sorti a 16-imilor Europa League, scrie News.ro.Urna A, cea a capilor de serie:FC Sevilla, Malmo FF, FC Basel, Lask Linz, Celtic Glasgow, Arsenal Londra, Ajax Amsterdam (locul 3 în grupa din…