Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus ucrainenilor, in discursul sau zilnic care pare inregistrat intr-un tren, ca se intoarce acasa din turneul european inceput sambata cu un nou sprijin politic si noi acorduri care vor face Ucraina mai puternica.In ultimele zile, Zelenski a calatorit…

- Cea de-a noua editie a singurei competitii internationale de skateboard din Bulgaria, Burgas Skate Open, va incepe pe 18 august, au declarat autoritatile din orasul Burgas, transmite BTA, potrivit Agerpres.Vor participa concurenti din Bulgaria, Romania, Serbia, Grecia, Argentina, Suedia, Italia,…

- Potrivit meteorologilor, furtuna Patricia aduce rafale de peste 100 de km/h, temperaturi in scadere și vijelii periculoase. Meteorologii au emis deja avertizari cod rosu si portocaliu in Germania, cod portocaliu de furtuni in nordul Italiei, Slovenia si vestul Ungariei, dar si cod galben de vant si…

- De cand a inceput sa gazduiasca competitii sportive, „Pitesti Arena” – cea mai noua sala polivalenta din Romania – a devenit motorul HORECA in Arges, dar mai ales in Pitesti. O contributie importanta la acest domeniu a avut-o si Bazinul Olimpic Pitesti, inaugurat si el in acest an, dupa o reabilitare…

- Romania este lider european in creșterea albinelor și producția de miere, scrie Euronews.green . In plus, cei care nu au un spațiu și cunoștințele necesare, dar vor sa se implice in acest domeniu pot ”infia” un stup. Sau mai mulți. Se estimeaza ca 75% din culturile alimentare globale depind, cel puțin…

- Rauri de lacrimi la inmormantarea maestrului dansului popular, Toma Frențescu. Toata spuma folclorului banațean s-a adunat, vineri, la Cimitirul Eroilor din Timișoara pentru a-l conduce pe ultimul drum pe Nea Tomița. S-a cantat și s-a jucat pe platoul din fața monumentului Eroilor, printre lacrimile…

- Miercuri, chiar in prima zi a Festivalului Inimilor 2023, maestrul Toma Frențescu a trecut la cele veșnice, “luand cu sine marea poveste a Timișului, a jocului, a folclorului banațean”. Pe viața folclorica a Timișoarei și-a lasat o amprenta clara, iar din Ansamblul „Timișul” a facut un brand recunoscut…

- Ținta UE este ca 45% din populația europeana cu varste de 25-35 de ani sa fi absolvit o forma de educație terțiara (orice forma de invațamant superioara liceului) pana in 2030. Statele UE aflate la coada clasamentului sunt Romania (25%), Italia (29%) și Ungaria (32%), arata un raport Eurostat citat…