Europa, față-n față cu o nouă criză a migrației. Austria spune NICHT imigranților afgani! Statele europene fac pregatiri pentru o noua criza a imigranților, dupa ce talibanii au preluat fraiele puterii in Afganistan. Valul de imigranți afgani navalește peste Europa, iar guvernele incearca sa-l opreasca, adoptand politici mai dure. Inca dinainte ca talibanii sa reia controlul asupra Afganistanului, pana la 30.000 de oameni fugeau saptamanal din aceasta țara. In […] The post Europa, fața-n fața cu o noua criza a migrației. Austria spune NICHT imigranților afgani! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

