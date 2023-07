Stiri pe aceeasi tema

- BK Haecken si HJK Helsinki au obtinut victorii, miercuri, in prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, anunța Agerpres.Campioana Suediei, BK Haecken, a dispus de formatia galeza The New Saints cu 3-1, iar HJK Helsinki a trecut de echipa nord-irlandeza Larne cu 1-0.…

- Atleta romana Maria Diana Lataretu a ocupat locul 16 in proba de 20 km mars, miercuri, la Campionatele Europene de atletism pentru tineret (Under-23), gazduite de orasul finlandez Espoo, anunța Agerpres.Lataretu a fost inregistrata cu timpul de 1 h 45 min 40 sec, iar Sorana Tutu a incheiat pe 19,…

- Nicoleta Marinela Sasu argint și bronz la Campionatele Europe de Alergare Montana din Elveția Timp de trei zile 7-9 iulie 2023 Stațiunea Montana Adelboden din Elveția a gazduit Campionatele Europene de Alergare Montana Masters, competiție la care delegația Romaniei a insumat un numar de 25 de sportivi…

- Selecționata de tineret britanica este a treia echipa calificata in semifinalele Campionatului European U21. Singurul gol marcat a fost in minutul 34 de catre Anthony Gordon, in varsta de 22 de ani, finalizand o pasa din partea lui Gibbs-White.

- In finala Ligii Europa disputata, miercuri, la Budapesta, Ungaria, FC Sevilla a trecut de AS Roma, 1-1 dupa prelungiri, 4-1 la loviturile de departajare și a cucerit trofeul pentru a 7-a oara, informeaza Gazeta Sporturilor. „Lumea chiar crede ca aceasta intrecere ne aparține. Cand am trecut in „optimi”,…

- Fetele de la Poli sunt aproape de o permormanta istorica: sa castige titlul national, dupa mai bine de un deceniu de suprematie a Olimpiei Cluj. Dupa 2-0 astazi cu Banat Girls, echipa ce joaca acasa la Comlosu Mare, alb-violetele mai au nevoie de o victorie la odorhei si de o remiza in ultima etapa…

- Vlad Stancu a inotat in 32 de zile distanța București – Timișoara! Campionul european de juniori la 1.500 m a avut de parcurs intr-o luna de antrenamente 540 de kilometri. Unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai noului val de campioni ai inotului european și mondial, Vlad Stancu trage din greu…

- Loredana Toma (27 de ani) a cucerit al cincilea titlu european in total, prima oara la categoria 71 de kilograme, anterioarele medalii venind la 63 și 64 de kg. Loredana Toma, una dintre cele mai bune halterofile ale Romaniei din ultimii ani, a dominat categoria 71 de kilograme, urcand pe primul loc…