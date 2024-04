Stiri pe aceeasi tema

- Pugilistul Alexandru Buleu, de la CSM Constata, a pierdut in optimile de finala ale Campionatelor Europene de box pentru seniori de la Belgrad. El a fost intrecut la puncte 0 5 de bulgarul Kiwan Rami Mofid, principalul favorit, in optimile de finala ale categoriei 75 kg. Aflat la primul an in competitiile…

- Britanica Emma Raducanu s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart, dupa ce a invins-o in doua seturi, cu 6-0, 7-5, pe cehoaica Linda Noskova. Raducanu, al carei tata este roman, a obtinut cu aceasta ocazie al patrulea succes consecutiv, lucru pe care nu il mai reusise…

- Campioana CSM Volei Alba-Blaj a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 3-1 (27-25, 25-22, 13-25, 30-28), duminica, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Diviziei A1 la volei feminin.Drussyla Andressa Felix Costa a fost MVP-ul gazdelor, cu 20 de puncte, Katarina Jovic s-a remarcat…

- CSM Bucuresti a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins in deplasare echipa slovena Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 30-24 (18-12), sambata seara, in prima mansa a play-off-ului, potrivit agerpres.ro. ”Tigroaicele” au dominat jocul…

- CSM Bucuresti a facut un pas mare spre sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa ce a invins in deplasare echipa slovena Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 30-24 (18-12), sambata seara, in prima mansa a play-off-ului.

- Sorții au fost ingaduitori cu echipa condusa de Razvan Lucescu, la tragerile de sorți ale ale sferturilor de finala din Conference League. PAOK intalnește belgienii de la Club Brugge, cu meciul decisiv jucat acasa. Antrenorul roman are șansa de a-și duce

- Vicecampioana Romaniei, Rapid, trebuie sa bata o duminica pe Esbjerg in ultimul meci din grupele Ligii Campionilor pentru a se califica in play off-ul pentru sferturile de finala. Partida va incepe la ora 17:00 și va fi in direct pe Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport și in format liveTEXT pe gsp.ro.…

- Selectionata statului Mali a invins, marti, cu scorul de 2-1, selectionata Burkina Faso, si s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Africii pe Natiuni, potrivit news.ro.Pentru Mali au marcat Tapsoba (3 - autogol) si Sinayoko (46).Golul echipei din Burkina Faso a fost inscris de Traore…