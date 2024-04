Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici este una dintre speranțele Romaniei la cucerirea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, programate in aceasta vara. David trebuie sa fie in forma maxima, chiar la inceputul Olimpiadei, deoarece evoluția sa va fi concentrata pe doua probe, care se desfașoara in patru zile. Practic,…

- Argentinianul Sebastian Baez si chilianul Alejandro Tabilo s-au calificat sambata in finala turneului ATP 250 de la Santiago de Chile, dotat cu premii in valoare totala de 661.585 de dolari.Baez, numarul 21 mondial si al doilea favorit a competitiei, a dispus fara probleme, cu 6-4, 6-2, de…

- Sorana Cirstea a reușit o performanța extraordinara! Jucatoarea de tenis de origine romana a invins-o pe Marketa Vondrousova , in sferturile de finala ale turneului WTA 1000 de la Dubai. In urma victoriei fabuloase, romanca s-a calificat in semifinale la Dubai.

- Conform informațiilor existente, Diba era internat la spitalul Colentina din Capitala. Recent, pe pagina sa de Facebook a fost postat un apel pentru donarea de sange, in special grupa 01 pozitiv.Vestea morții sportivului a fost facut marți, tot pe Facebook , de Flaviu Butnaru, consilier superior in…

- Luptatoarea Mariana Draguțan s-a calificat in finala Campionatului European de Seniori desfașurat la București. „Performanța ei notabila a fost consolidata prin victoriile obținute impotriva unguroaicei Szenttamasi Roza și polonezei Zasina Roksana Marta”, se arata in comunicat.

- Patru tineri din Piatra Olt, care au furat cai, au fost reținuți, ieri, de polițiștii din Piatra-Olt. Acțiunea s-a derulat sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Balș. Polițiștii din Piatra-Olt au fost sesizați ca, in perioada 31 ianuarie – 6 februarie, persoane…

- Oamenii legii de la Secția nr. 4 Ploiești au pus in aplicare patru mandate de percheziție domiciliara, la domiciliile a cinci tineri din municipiu, cu varstele cuprinse intre 15 și 16 ani, banuiți de comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința și tentativa la furt calificat. Potrivit reprezentanților…

- Nexus Gaming, cea mai titrata organizație romaneasca de sporturi electronice, a obținut o performanța remarcabila, calificandu-se in etapa RMR Europeana (Regional Major Ranking) a celui mai important eveniment de esports dedicat Counter-Strike, PGL Major Copenhagen 2024. Aceasta este prima competiție…