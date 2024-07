Cum impactează inteligența artificială piața muncii din România Inteligența artificiala piața muncii Piața muncii va fi martora unor transformari semnificative care vor impacta viața și activitatea a sute de milioane de oameni la nivel global, transmit specialiștii de la Academia de HR . Aceste transformari nu doar ca schimba natura locurilor de munca, dar redefinesc și competențele necesare in piața muncii Revoluționarea Rolurilor Profesionale și a IndustriilorIntegrarea AI in diverse sectoare modifica rolurile tradiționale ale locurilor de munca. Industrii precum producția, sanatatea și finanțele asista la o schimbare catre automatizare și procese conduse… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

