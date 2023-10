Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de garanție-returnare (SGR) Pentru ambalaje primare nereutilizabile devine functional de la data de 30 noiembrie in Romania, chiar daca mai are unele lacune. Autoritațile se așteapta sa fie astfel colectate și reciclate circa șapte miliarde de unitați anual. Acesta va fi al doilea cel mai mare…

- Absorbtia fondurilor europene poate fi accelerata prin introducerea in flux, cu mai mult curaj, a sistemului bancar, ca si finantator in avans fata de stat, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, noteaza Agerpres.

- Un oficial de top al Uber a avertizat ca propunerile Bruxelles-ului de a desemna persoanele care lucreaza in economia participativa drept angajați de facto vor forța serviciul de transport sa se inchida in sute de orașe din Uniunea Europeana, iar prețurile vor crește cu pana la 40%, daca masurile vor…

- Grupul auto german Volkswagen analizeaza o posibila incetare a productiei modelului Polo in Europa la finele acestui deceniu, in conditiile in care inasprirea reglementarilor cu privire la emisii majoreaza costurile cu productia de automobile cu motoare pe combustie, informeaza Financial Times.

- Un semnal prost pentru Europa: Inflatia s-a oprit din scadere, ceea ce face probabil ca Banca Centrala Europeana sa majoreze dobanzile, anunța Ziarul Financiar.Inflatia din zona euro a incetat sa mai incetineasca in luna august. In urma ultimelor date, oficialii Bancii Centrale Europene sunt pusi…

- Belgia și Spania sunt pe locul doi și trei in topul importatorilor de gaz natural lichefiat rusesc, dupa China, potrivit unei analize a datelor din industrie, citate de Financial Times. UE va importa in acest an volume record de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, in ciuda obiectivului declarat al…

- Romania va dubla capacitatea principalului sau port la Marea Neagra si culoarele de navigatie pe Dunare in termen de doua luni, pentru a ajuta Ucraina sa-si transporte cerealele fara ca Rusia sa aiba acces la ele, a anuntat premierul roman, intr-un interviu pentru Financial Times.

- Italia a dat o lovitura surprinzatoare bancilor sale si a provocat o unda de soc in tot sectorul bancar din Europa, dupa ce a decis luni seara ca stabileste o impozitare unica de 40% pe profiturile obtinute de banci prin cresterea ratelor dobanzilor, dupa ce reprosase creditorilor ca nu au recompensat…