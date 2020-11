Eurocontrol: Traficul aerian în Europa va reveni la nivelul dinaintea pandemiei în 2024, în cel mai optimist scenariu Eurocontrol: Traficul aerian in Europa va reveni la nivelul dinaintea pandemiei in 2024, in cel mai optimist scenariu Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul dinaintea declansarii pandemiei pana in 2024, in cel mai optimist scenariu al Eurocontrol - agentia care supervizeaza spatiul aerian european. Eurocontrol a publicat miercuri noile sale estimări privind traficul aerian în Europa în perioada 2020 - 2024. În cel mai optimist scenariu, călătoriile aeriene vor reveni la nivelul din 2019 până în anul 2024 doar dacă un vaccin anti-Covid… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

