- Comitetul de politica monetara a votat cu 7-2 in favoarea majorarii dobanzii cheie a bancii la 4,25%, intr-o masura larg anticipata, dupa datele oficiale de miercuri care au aratat ca inflatia din Regatul Unit a accelerat in mod neasteptat in februarie, la 10,4% in termeni anuali. In rezumatul sau,…

- Preturile petrolului au crescut luni, in tranzactii volatile, dupa ce in timpul tranzactiilor au coborat la cel mai redus nivel din ultimele 15 luni, deoarece piata se temea ca riscurile din sectorul bancar global ar putea declansa o recesiune care ar afecta cererea de combustibil, transmite Reuters.…

- Contractele futures pentru titeiul Brent pentru luna mai au crescut cu 3 centi, pana la 73,00 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul american West Texas Intermediate pentru aprilie au scazut cu 4 centi, la 66,70 dolari pe baril, in ajunul expirarii contractului. Contractele futures WTI…

- Bursele europene au deschis in scadere luni. La ora 8.10 GMT, piata din Paris inregistra o scadere de 0,83%, cea de la Frankfurt de 1,06%, iar cea de la Londra cu 1,01%, dupa o saptamana neagra in sectorul bancar, care a scazut pe toate pietele. Sectorul bancar scade in Europa – BNP Paribas cu -8%,…

- Aceasta masura exceptionala a fost anuntata duminmica dupa ce UBS a cumparat Credit Suisse – o operatiune orchestrata de catre Guvernul elvetian, in vederea restabilirii increderii in sistemul financiar. Institutiile au decis sa consolideze ”liniile swap”, un dispozitiv care faciliteaza accesul bancilor…

- In ultima perioada a aparut o inflamare a problematicii asigurarilor pe piața RCA din Romania, iar ținta este de aceasta data compania EUROINS. Acestea vin ca urmare a schimbarilor care au avut loc in ultimii ani in cadrul ASF, care inca din 2017 și-a schimbat conducerea diviziei de asigurari. Chiar…

- In timp ce bancile centrale majore au crescut rapid și agresiv ratele de dobanda monetara la inceputul lui 2022, pentru a combate inflația galopanta, BCE a acționat cu o intarziere de jumatate de an.Azi, cand FED și Banca Angliei au redus ritmul de creștere a dobanzilor și au anunțat renunțarea…

- Vineri, indicele Dow Jones a scazut cu 0,22%, S&P 500 cu 0,25%, iar Nasdaq Composite cu 0,11%. Toti cei trei indici majori au inregistrat cea mai slaba evolutie din 2008 si au intrerupt seria de cresteri din ultimii trei ani. Indicele Dow Jones s-a descurcat cel mai bine, cu un declin de aproximativ…