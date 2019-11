Euro crește din nou aproape de maximul istoric de săptămâna trecută. Cursul BNR Euro crește din nou aproape de maximul istoric de saptamana trecuta. Cursul BNR Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marți, un curs de referinta de 4,7765 lei/euro, in creștere cu 0,09% fața de valoarea inregistrata luni. Luni, cursul BNR pentru euro a fost de 4,7722 lei/euro. Joi, euro a urcat la 4.7808 lei, fiind a patra zi consecutiv în care euro a atins un nou nivel record în raport cu leul. Potrivit unei analize Moneycorp România, cursul de schimb euro/leu, unul dintre indicatorii extrem de sensibili ai dinamicii business-ului, ar putea depăşi nivelul… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

