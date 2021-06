Stiri pe aceeasi tema

- Suedia și Ucraina se vor înfrunta în ultima partida a optimilor Campionatului European, la Glasgow, de la ora 22:00. Meciul va fi transmis în direct pe ProTV și LiveBLOG pe HotNews.ro.Rezultatele înregistrate în grupe:Suedia, locul 1 în Grupa E: 0-0 vs Spania,…

- Suedia a invins Polonia, scor 3-2, cu un gol marcat in minutul 90+4 si dupa ce a avut 2-0, dar a fost egalata de starul Lewandowski. Suedia incheiat Grupa F pe primul loc, cu 7 puncte. Suedezii au inceput perfect partida, marcand cel mai rapid gol de la acest EURO 2020. Forsberg a deschis scorul in…

- Ultima zi de meciuri din faza grupelor la Euro 2020 debuteaza cu duelurile Slovacia - Spania și Suedia - Polonia din cadrul grupei E. Partidele sunt LiveBlog pe Hotnews și Live pe Pro TV și Pro X. Slovacia - Spania (19:00)Echipele de start Slovacia: Dubravka - Pekarik, Satka,…

- Naționala de fotbal a Austriei s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2020, dupa ce a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, reprezentativa Ucrainei, in ultima etapa a Grupei C. Austria a controlat meciul disputat la București, avand nu mai puțin de 19 ocazii de gol. Austriecii au…

- Reprezentativa Austriei s-a calificat in optimile Euro-2020, dupa ce a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 1-0, echipa Ucrainei, in ultima etapa a grupei C. A marcat: Baumgartner '21 Austria:Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba - Grillitsch, X. Schlager - Laimer…

- Naționala de fotbal a Belgiei a invins Danemarca, scor 2-1, la Copenhaga, intr-un meci disputat joi, in cadrul Grupei B de la EURO 2020. Danemarca a deschis scorul in minutul 2. Poulsen a marcat al doilea cel mai rapid gol din istoria Euro. Golul i-a fost dedicat lui Christian Eriksen. ???????? Yussuf…

- Suedia a dat peste cap calculele hartiei, reușind sa termine la egalitate, scor 0-0, partida susținuta luni seara, la Sevilla, in fața Spaniei. Meciul a contat pentru etapa 1 din Grupa E a Campionatului European 2020 și a fost la discreția ibericilor, care nu au „gasit“ insa golul. Spania: Simon – Llorente,…

- ​Spania a dominat autoritar meciul cu Suedia, din Grupa E a Campionatului European de fotbal, dar nu a reușit sa se impuna. Meciul de la Sevilla s-a terminat la egalitate, scor 0-0.Statistica partidei dintre Spania și Suedia:Posesie: 75% - 25%Pase: 950 - 178Pase reușite: 846 - 106Ocazii…