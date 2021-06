EURO 2020 | Țara Galilor, o nucă prea tare pentru Elveția Elveția a debutat cu un semieșec la Campionatul European de Fotbal EURO 2020 . Elvețienii au obținut doar un rezultat de egalitate, scor 1-1, sambata, cu Țara Galilor, in cadrul Grupei A a competiției. Paritda s-a disputat pe stadionul Baku Olympic Stadium din Azerbaidjan. In prima repriza, Elveția și-a creat mai multe ocazii decat adversarii, dar fara succes. Primul gol al partidei a fost marcat in minutul 49, cand Xherdan Shaqiri a executat o lovitura de colt, iar Breel Embolo a deschis scorul pentru Elveția, cu o lovitura de cap. ???????????????????????????????????????? THE winning goal?⚽️… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de fotbal ale Tarii Galilor si Elvetiei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), sambata, pe Stadionul Olimpic din Baku, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European - EURO 2020. Elvetia a dominat jocul, dar nu a reusit sa se impuna, desi a deschis scorul prin Breel Embolo (49),…

- Au marcat Moore "75 pentru galezi si Embolo "49 pentru elvetieni. In minutul 85, un gol marcat de elvetianul Gavranovic a fost anulat pentru ofsaid, dupa consultarea VAR. Tara Galilor: Ward - C. Roberts, Rodon, B. Davies, Mepham – Morrell, Allen, Ramsey (Ampadu "90+3) – James (Brooks "75), Moore, Bale.…

- Echipele de fotbal ale Tarii Galilor si Elvetiei au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), sambata, pe Stadionul Olimpic din Baku, intr-un meci din Grupa A a Campionatului European - EURO 2020. Elvetia a dominat jocul, dar nu a reusit sa se impuna, desi a deschis scorul prin Breel Embolo (49),…

- Dupa debutul en fanfare al naționalei Italiei, care a trecut la scor de Turcia, Elveția și Țara Galilor aveau nevoie de victorie, pentru a putea ține ritmul cu cea mai puternica echipa a grupei. Insa, cele doua formații au remizat, scor 1-1, in al doilea meci din Grupa A, de la Euro 2020. Jucatorii…

- O calugarița in varsta de 79 de ani, din California, a jefuit școala pe care o conducea, iar banii furați i-a mizat la jocurile de noroc, informeaza NBCnews . Femeia a furat 835.000 de dolari din fondurile școlii, suma obținuta din donații, cu ajutorul careia și-a achitat vacanțele și și-a satisfacut…

- Țara Galilor - Elveția se joaca sambata, de la 16:00, in a doua partida a grupei A de la Campionatul European 2020. Confruntarea va avea loc pe Stadionul Olimpic din Baku, iar in tribune vor putea fi maximum 35.000 de spectatori. Chiar daca au in componența jucatori care evolueaza in cele mai importante…

- Partida amicala Anglia - Romania se joaca duminica, de la ora 19:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Romania vine dupa eșecul suferit la Ploiești, cu Georgia, 1-2. Pentru Anglia e ultima repetiție inainte de Euro 2020. Anglia - Romania » LIVE de la 19 Anglia…

- Organizatorii de concerte și evenimente culturale reclama ca nu se regasesc intre categoriile afectate de pandemie, și care ar urma sa primeasca sprijin financiar de la stat in urma votului din Camera Deputaților, așa cum se intampla cu celelalte firme din domeniul HORECA. Documentul ii include doar…