EURO 2020 | Spania – Polonia 1-1. Ibericii au ratat un penalty Naționala de fotbal a Spaniei a remizat, sambata seara, scor 1-1, cu reprezentativa Poloniei, intr-un meci disputat la Sevilla, in Grupa E a Campionatului European. Spania a deschis scorul prin Alvaro Morata, in minutul 25, cu un șut din 6 metri. Inițial, golul nu a fost validat pe motiv de offside, dar decizia a fost schimbata dupa consultarea VAR. ???????????? #EURO2020 pic.twitter.com/NAu7cPzOGk — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021 Cu doua minute inainte de pauza, Polonia a fost aproape de gol. Swiderski a nimerit bara, cu un șut de la 20 metri, mingea a ajuns la Lewandowski, dar nici… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

