EURO 2020 | Olanda – Austria 2-0. “Portocala mecanică” s-a calificat în optimile de finală Olanda a caștigat meciul disputat la Amsterdam, impotriva Austriei, scor 2-0, joi seara, in Grupa C de la EURO 2020. “Portocala mecanica” a deschis scorul in minutul 9. Centralul partidei a disctat lovitura de pedeapsa, dupa ce a consultat VAR-ul, in urma unui fault comis de Alaba, asupra lui Dumfries. Depay a transformat penalty-ul. Depay has 27 goals in 66 Netherlands appearances ???? #EURO2020 | #NED pic.twitter.com/zBAZtvsVWb — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021 Cu cinci minute inainte de pauza Depay a fost aproape de gol. Nici Blind sau De Ligt nu l-au putut invinge pe portarul Austriei.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

