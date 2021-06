EURO 2020 | Elveția – Turcia 3-1. Turcii, eliminați de la Campionatul European | VIDEO Reprezentativa Elvetiei a invins naționala de fotbal a Turciei scor 3-1, duminica, pe Stadionul Olimpic din Baku, in ultima etapa a Grupei A, de la EURO 2020. In minutul 26, Elveția avea deja 2-0, in urma golurilor spectaculoase marcate de Seferovic și Shqiri. ???? Xherdan Shaqiri at EURO 2016… #EURO2020 pic.twitter.com/BTLFG20CAU — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 20, 2021 Turcia a redus din diferența prin Kahveci, in minutul 62. Elveția a refacut diferența de doua goluri prin Shaqiri, in minutul 68, acesat fiind rezultatul final. Au evoluat echipele Elvetia: Sommer – Elvedi, Akanji, Rodriguez… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

