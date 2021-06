EURO 2020 Danemarca – Finlanda 0-1. Finlandezii au debutat cu victorie la primul lor turneu european din istorie Finlanda a invins Danemarca in primul meci din grupa B de la EURO 2020 . Acesta a fost primul meci pe care Finlanda l-a disputat vreodata la un campionat final, nordicii nereușind pana anul acesta sa treaca de calificari. Partida dintre Danemarca și Finlanda, disputata sambata seara la Copenhaga, a fost marcata, insa de momentul in care Christian Eriksen, capitanul danezilor, s-a prabușit pe teren in minutul 43 . El a fost resuscitat timp de 18 minute inainte de a fi transportat la spital. Partida a fost intrerupta, dar in cele din urma cele doua echipe au decis sa revina pe teren in aceeași zi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

