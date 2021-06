Euro-2020: Austria a învins Macedonia de Nord, pe Arena Naţională. Mesaje de încurajare pentru Eriksen (foto) Reprezentativa Austriei a invins, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 3-1, selectionata Macedoniei de Nord, intr-un meci din grupa C a Euro-2020. A fost primul meci gazduit de Romania la un turneu final al Campionatului European. Au inscris: Lainer ’18, Gregoritsch ’78, Arnautovic ‘89 / Pandev ‘28 Dupa ce a marcat, Lainer i-a dedicat golul lui Christian Eriksen, el aratand un tricou cu mesajul: Eriksen stay strong”. Pandev a inscris primul gol al Macedoniei de Nord la un turneu final al Euro. In urma cu 20 de ani, in iunie 2001, Goran Pandev debuta la nationala Macedoniei, la varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

