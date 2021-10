Eugenia Nicolae este o apariție proaspata in peisajul muzical romanesc, iar muzica ei imbina pop-ul și elemente de folclor. Anul acesta Eugenia a lansat 3 piese care s-au bucurat de aprecierea publicului și a oamenilor din industrie. Acum vine cu o piesa noua, compusa impreuna cu Randi in studiourile Famous Production: Pe mine ma cheama Floare. Artista iși sarbatorește astazi ziua ei de naștere, punctand momentul cum știe cel mai bine, prin muzica. Eugenia a intrat in atenția publicului datorita prestației din cadrul emisiunii Romanii au talent, care l-a facut pe Pavel Bartoș sa spuna ca artista…