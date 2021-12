Clubul de fotbal FC U Craiova 1948 s-a desparțit de antrenorul principal Eugen Trica, a anuntat nou-promomvata, sambata, pe pagina sa de Facebook.Vineri, FC U Craiova 1948, a pierdut meciul disputat pe teren propriu, scor 1-2 cu Academica Clinceni, in etapa a 19-a a Ligii I. Eugen Trica semnase contractul cu clubul pe 9 noiembrie, cand l-a inlocuit pe Flavius Stoican. Eugen Trica a promovat-o pe FC U Craiova in Liga I, dar clubul s-a despartit de tehnician pe 24 mai, numindu-l ulterior in functie pe Adrian Mutu. In etapa a 20-a, pe 16 decembrie, FC U Craiovava evolua in deplasare cu Chindia Targoviste.…